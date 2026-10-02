PT Visi Media Asia Tbk (A) (A) legte Quartalsergebnis vor

PT Visi Media Asia Tbk (A) (A) hat am 29.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4.53 IDR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 79.90 IDR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.62 Prozent auf 207.35 Milliarden IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 210.77 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch