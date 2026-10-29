PT United Tractors Tbk Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PT United Tractors Tbk Un hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

PT United Tractors Tbk Un hat ein EPS von 1.12 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1.12 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

PT United Tractors Tbk Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.80 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch