PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 38.82 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 48.55 IDR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37’624.00 Milliarden IDR, während im Vorjahreszeitraum 36’613.00 Milliarden IDR ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 58.24 IDR sowie einem Umsatz von 37’889.62 Milliarden IDR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch