PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (B) (B) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (B) (B) hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 160.50 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 38.35 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 12’098.18 Milliarden IDR – das entspricht einem Zuwachs von 15.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10’493.95 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 160.41 IDR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 14’357.09 Milliarden IDR ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch