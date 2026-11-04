PT Surya Esa Perkasa Tbk verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PT Surya Esa Perkasa Tbk hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 21.78 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PT Surya Esa Perkasa Tbk 6.22 IDR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 2’220.94 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1’026.98 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch