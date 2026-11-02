PT Surya Citra Media Tbk: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PT Surya Citra Media Tbk hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5.16 IDR. Im Vorjahresviertel waren 4.27 IDR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Surya Citra Media Tbk in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1’748.17 Milliarden IDR im Vergleich zu 1’723.17 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch