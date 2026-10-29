PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7.14 IDR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered ein EPS von 29.45 IDR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1’512.40 Milliarden IDR vermeldet – das entspricht einem Plus von 72.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 876.73 Milliarden IDR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch