PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9.20 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 10.38 IDR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.71 Prozent auf 33’332.52 Milliarden IDR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30’663.19 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch