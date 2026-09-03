PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Un stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0.09 USD. Im letzten Jahr hatte PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Un einen Gewinn von 0.080 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 166.9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 152.2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch