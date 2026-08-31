PT Sinar Mas Multiartha Tbk (A) (A) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PT Sinar Mas Multiartha Tbk (A) (A) präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 275.02 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 139.61 IDR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 11’169.67 Milliarden IDR gegenüber 6’437.88 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch