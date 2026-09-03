PT Semen Gresik (Persero) Tbk Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PT Semen Gresik (Persero) Tbk Un hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Umsatz wurde auf 530.7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 483.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch