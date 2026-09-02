PT Semen Gresik (Persero) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Semen Gresik (Persero) lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 21.96 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.390 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Semen Gresik (Persero) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9’361.03 Milliarden IDR im Vergleich zu 7’954.27 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch