PT Semen Gresik (Persero) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PT Semen Gresik (Persero) lud am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 45.07 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11.11 IDR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.33 Prozent auf 10’018.89 Milliarden IDR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9’695.64 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 108.13 IDR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 10’039.97 Milliarden IDR ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch