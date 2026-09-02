PT Semen Baturaja Tbk Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PT Semen Baturaja Tbk Registered B lud am 31.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.39 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.09 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat PT Semen Baturaja Tbk Registered B im vergangenen Quartal 520.73 Milliarden IDR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8.04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Semen Baturaja Tbk Registered B 566.24 Milliarden IDR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch