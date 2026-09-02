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02.09.2026 06:37:00
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das EPS lag bei 61.55 IDR. Im letzten Jahr hatte PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk einen Gewinn von 36.73 IDR je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 73.35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6’133.81 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 3’538.41 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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