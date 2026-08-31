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31.08.2026 06:37:00
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Registered hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 679.00 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 457.00 IDR je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35.13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1’071.04 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 792.59 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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