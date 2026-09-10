PT Rig Tenders Indonesia präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PT Rig Tenders Indonesia hat am 08.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.28 IDR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Rig Tenders Indonesia noch ein Gewinn pro Aktie von 51.26 IDR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Rig Tenders Indonesia in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 38.10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 61.80 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 99.85 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 90.87 IDR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei PT Rig Tenders Indonesia ein Gewinn pro Aktie von 157.02 IDR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 20.43 Prozent auf 365.90 Milliarden IDR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 291.13 Milliarden IDR gelegen.

Redaktion finanzen.ch