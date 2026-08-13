PT Pollux Properties Indonesia Tbk Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PT Pollux Properties Indonesia Tbk Registered hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.74 IDR. Im letzten Jahr hatte PT Pollux Properties Indonesia Tbk Registered einen Gewinn von 0.850 IDR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.22 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.13 Milliarden IDR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch