PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 19.64 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13.09 IDR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.13 Prozent auf 2’091.61 Milliarden IDR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1’865.28 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch