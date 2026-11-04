PT Panin Life: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PT Panin Life hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15.59 IDR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Panin Life ein EPS von 14.63 IDR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4’472.83 Milliarden IDR – das entspricht einem Minus von 13.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5’185.97 Milliarden IDR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch