PT Mustika Ratu Tbk präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PT Mustika Ratu Tbk hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7.68 IDR, nach 0.090 IDR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 160.08 Milliarden IDR – das entspricht einem Zuwachs von 131.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.17 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch