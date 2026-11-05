PT MNC Land Tbk hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT MNC Land Tbk hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.05 IDR beziffert, während im Vorjahresquartal 1.95 IDR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 545.77 Milliarden IDR – eine Minderung von 51.33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1’121.42 Milliarden IDR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch