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31.08.2026 06:37:00
PT Mitra Investindo Tbk Registered A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
PT Mitra Investindo Tbk Registered A gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0.69 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.19 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 62.36 Milliarden IDR in den Büchern – ein Minus von 5.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Mitra Investindo Tbk Registered A 66.01 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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