PT Mitra Adiperkasa Tbk (spons ADRs): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PT Mitra Adiperkasa Tbk (spons ADRs) hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.300 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Mitra Adiperkasa Tbk (spons ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 744.1 Millionen USD im Vergleich zu 635.0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch