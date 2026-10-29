PT Mitra Adiperkasa öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PT Mitra Adiperkasa hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30.00 IDR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Mitra Adiperkasa ein EPS von 25.00 IDR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 13’282.13 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10’475.46 Milliarden IDR umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 25.72 IDR sowie einem Umsatz von 12’650.67 Milliarden IDR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.ch