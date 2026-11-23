PT Merdeka Gold Resources Tbk Un hat am 20.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 131600 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39.5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch