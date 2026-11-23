PT Merdeka Gold Resources Tbk Spon Hong Kong Depositary Receipt Repr 1-10th of Sh Reg S hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 HKD. Im Vorjahresquartal hatten -0.040 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat PT Merdeka Gold Resources Tbk Spon Hong Kong Depositary Receipt Repr 1-10th of Sh Reg S 310.0 Millionen HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 134660.87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.2 Millionen HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch