PT Merdeka Gold Resources Tbk Registered hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5.36 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PT Merdeka Gold Resources Tbk Registered ein Ergebnis je Aktie von -8.180 IDR vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 705.48 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 485.1 Millionen IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch