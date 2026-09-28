PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered gab am 25.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 31.53 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6.590 IDR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 135.78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13’699.87 Milliarden IDR im Vergleich zu 5’810.40 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch