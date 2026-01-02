PT Mega Manunggal property Tbk Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PT Mega Manunggal property Tbk Registered stellte am 30.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.00 IDR. Im Vorjahresviertel waren 28.00 IDR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat PT Mega Manunggal property Tbk Registered mit einem Umsatz von insgesamt 90.99 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85.81 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 6.04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch