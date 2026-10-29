PT Medikaloka Hermina Tbk Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PT Medikaloka Hermina Tbk Registered hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 7.22 IDR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8.56 IDR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1’913.58 Milliarden IDR gegenüber 1’899.41 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch