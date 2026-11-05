PT Media Nusantara Citra Tbk Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PT Media Nusantara Citra Tbk Un hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.050 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 66.7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 108.1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch