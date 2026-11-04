PT Media Nusantara Citra Tbk: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PT Media Nusantara Citra Tbk präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 7.38 IDR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 8.93 IDR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat PT Media Nusantara Citra Tbk im vergangenen Quartal 1’190.44 Milliarden IDR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 33.25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Media Nusantara Citra Tbk 1’783.47 Milliarden IDR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch