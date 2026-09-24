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24.09.2026 06:37:00
PT Medco Energi Internasional Tbk (spons ADRs): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
PT Medco Energi Internasional Tbk (spons ADRs) hat am 21.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0.84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 740.1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27.12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PT Medco Energi Internasional Tbk (spons ADRs) einen Umsatz von 582.2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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