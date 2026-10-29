PT Map Aktif Adiperkasa Tbk Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PT Map Aktif Adiperkasa Tbk Registered präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 21.00 IDR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 18.00 IDR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22.52 Prozent auf 6’310.70 Milliarden IDR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5’150.65 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch