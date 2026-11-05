PT Lippo Securities Tbk (A) (A) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PT Lippo Securities Tbk (A) (A) hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

PT Lippo Securities Tbk (A) (A) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 154332.58 IDR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6.32 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 174.75 Milliarden IDR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PT Lippo Securities Tbk (A) (A) 63.0 Millionen IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch