PT Jaya Agra Wattie Tbk legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PT Jaya Agra Wattie Tbk lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.88 IDR gegenüber 0.130 IDR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat PT Jaya Agra Wattie Tbk 522.33 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28.44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 406.68 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch