PT Jasa Marga (Persero) Tbk Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PT Jasa Marga (Persero) Tbk Un präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.160 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Jasa Marga (Persero) Tbk Un in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4.09 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 377.7 Millionen USD im Vergleich zu 393.8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch