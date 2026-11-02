PT Jasa Marga (Persero) Tbk (B) (B) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (B) (B) hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 103.20 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 118.13 IDR je Aktie erzielt worden.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (B) (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7’711.28 Milliarden IDR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8’141.28 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch