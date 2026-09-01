PT Jasa Marga (Persero) Tbk (B) (B) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (B) (B) hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 156.31 IDR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Jasa Marga (Persero) Tbk (B) (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 130.02 IDR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.79 Prozent auf 6’663.19 Milliarden IDR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6’482.43 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch