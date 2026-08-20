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20.08.2026 06:37:00
PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk (A) (A) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk (A) (A) äusserte sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk (A) (A) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34.16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17’641.13 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 13’149.32 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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