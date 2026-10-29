PT Indosat Tbk (B): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PT Indosat Tbk (B) lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 19.00 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 38.82 IDR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Indosat Tbk (B) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15’097.01 Milliarden IDR im Vergleich zu 14’051.99 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 46.82 IDR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 15’403.69 Milliarden IDR erwartet.

Redaktion finanzen.ch