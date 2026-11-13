PT Indo Tambangraya Megah Tbk Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PT Indo Tambangraya Megah Tbk Un hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.080 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 600.7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445.2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch