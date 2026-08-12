PT Indo Tambangraya Megah Tbk Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Indo Tambangraya Megah Tbk Un hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.040 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13.30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 498.6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 440.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch