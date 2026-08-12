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12.08.2026 06:37:00
PT Indo Tambangraya Megah Tbk mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
PT Indo Tambangraya Megah Tbk präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 875.84 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 329.73 IDR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 8’809.42 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7’202.98 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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