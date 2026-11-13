PT Indo Tambangraya Megah Tbk: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PT Indo Tambangraya Megah Tbk hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 892.52 IDR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Indo Tambangraya Megah Tbk ein EPS von 654.42 IDR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat PT Indo Tambangraya Megah Tbk 10’726.95 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7’358.95 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch