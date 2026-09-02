PT Holcim Indonesia präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PT Holcim Indonesia hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 31.00 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 25.00 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17.53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2’944.16 Milliarden IDR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2’505.08 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch