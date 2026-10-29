PT Hanjaya Mandala Sampoerna stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PT Hanjaya Mandala Sampoerna hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19.95 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Hanjaya Mandala Sampoerna 21.00 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 12’472.03 Milliarden IDR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PT Hanjaya Mandala Sampoerna 11’569.34 Milliarden IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch