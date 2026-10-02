PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) präsentierte Quartalsergebnisse

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) liess sich am 30.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3.15 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -12.040 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 18’096.39 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13’595.44 Milliarden IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch