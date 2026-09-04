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04.09.2026 06:37:00
PT Garda Tujuh Buana Tbk verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
PT Garda Tujuh Buana Tbk hat am 02.09.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
PT Garda Tujuh Buana Tbk hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 49.96 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -15.800 IDR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 99.44 Prozent auf 322.3 Millionen IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Garda Tujuh Buana Tbk 57.23 Milliarden IDR umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 49.390 IDR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -15.840 IDR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 164.80 Milliarden IDR – das entspricht einem Minus von 61.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 431.80 Milliarden IDR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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